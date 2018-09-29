MAÇ ÖZETİ: Trabzonspor Kasımpaşa özet izle! Trabzonspor’dan muhteşem geri dönüş

Trabzonspor sahasında ağırladığı Kasımapaşa’yı 4-2 yenmeyi başardı. Kasımpaşa mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen Trabzonspor bulduğu 4 gol ile sahada 3 puan kazanan taraf olmayı başardı. Maçta gol perdesini Kasımpaşa adına 30. dakikada Samuel Eduok açarken, golün 7 dakika sonrasında 37. dakikada Trézéguet durumu 2-0 yapmayı başardı. 43. dakikada Burak Yılmaz bulduğu gol ile farkı 1’e indirmeyi başardı. İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor 53. dakikada Hugo Rodallega ile durumu 2-2 yaptı. 72 dakikada ise Hugo Rodallega mükemmel bir gol ile durumu 3-2 yaptı. Kasımpaşa golün şokunu henüz üstünden atamadan 2 dakika sonra Burak Yılmaz farkı 2’ye çıkardı. Maçın geri kalanın başka gol gelmeyin Trabzonspor muhteşem bir geri dönüş ile Kasımpaşa karşısında 4-2 kazandı. İşte, Trabzonspor Kasımpaşa maç özeti…

TRABZONSPOR KASIMPAŞA ÖZET İZLE

TRABZONSPOR KASIMPAŞA İLK 11

TRABZONSPOR: Onur, Hosseini, Toure, Pereira, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, A. Ömür, Burak, Hugo Rodallega

KASIMPAŞA: Ramazan, Josue Sa, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, İlhan, Trezeguet, Eduok, Diagne

90′ İkinci yarı sona erdi. Trabzonspor 4-2 Kasımpaşa #TSLive pic.twitter.com/cmk50jNP2z — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 29 Eylül 2018

RODALLEGA MAÇ SONU KONUŞTU

Trabzonspor’da Hugo Rodallega maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Rodallega şöyle konuştu:

İlk yarı kötüydü bizim açımızdan. Ön tarafta hızlı oyuncuları vardı diikkat etmemiz gerekiyordu. Maçı kurtarmamızı sağlayan ilk yarıda attığımız goldü. Bizim açımızdan güzel bir maç oldu. Yaptığımız hataları hafta içinde konuşarak çalışarak bir dahaki maça yapmamaya çalışacağız. Benim için bütün gollerin değeri aynı. Önemli olan topun çizgiyi geçmesi Bu tip gollerin değeri takımı ateşlemesi oluyor. O açıdan güzel bir goldü.

Huguito lakabı bana ailemin ve çocukluğum döneminde arkadaşlarımın bana seslendiği isimdi. Onlara selam gönderiyorum bende.

ÜNAL KARAMAN’DAN MAÇ SONU AÇIKLAMASI

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puanın camiaya hayırlı olmasını dileyerek, “Saha içinde mücadele eden, kulübede bu mücadeleyi alkışlayarak destek veren oyuncularımıza, camiamıza 3 puan hayırlı olsun. Oyuncularımın bu özel performansı gol yemeden ortaya çıkarmalarını bekliyorum.” diye konuştu.

Daha önceki maçlarda olduğu gibi bireysel hatalardan goller yediklerini anlatan Karaman, şunları kaydetti:

“Önemsemediğimiz pozisyonlardan goller yedik. Bugün üçlü orta saha oynadık ki kontratak pozisyonların önüne geçebilelim ama beklemediğimiz anda rakibe şut imkanı verdik. Düşündüğünüz sahaya uymuyor bazen. Geri dönüş özel bir geri dönüştü. Oyuncularım mücadeleleriyle Trabzonspor ruhuna yakışan duruş gösterdi. Oyunculara, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.”