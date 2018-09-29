MAÇ ÖZETİ: Beşiktaş Kayserispor özet izle! Beşiktaş Kayseri’yi eli boş gönderdi…

Beşiktaş Kayserispor maçı mücadele ile nefesleri kesti. İki takımın da ofansif bir oyun tarzı benimsediği maçta Beşiktaş ilk golünü 34. dakikada ani gelişen atakta, Vagner Love’la duvar pası yapan Quaresma sağdan ceza alanına girdi ve ikiye bir pozisyonda yeniden Brezilyalı oyuncuyu gördü. Love karşı karşıya pozisyonda şutunda kaleci Lung’dan dönen topu düşerken tamamlayarak Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda da iki takım gol yollarında arayışlarını sürdürürken Beşiktaş 71. dakikada Ljajic’in pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Gökhan Gönül’ün yerden vuruşunda direkten dönen top Quaresma’nın önünde kaldı. Portekizli de altı pasın hemen dışından nefis bir trivelayla topu ağlara yolladı ve maçın skorunu 2-0 olarak tayin etti. İşte, Beşiktaş Kayserispor özeti ve golleri… Yayıncı kuruluş özeti yüklediği andan itibaren izleyebilirsiniz…

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR ÖZET İZLE

VAGNER LOVA 6 HAFTA SONRA

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş’ın evinde Kayserispor’u ağırladığı müsabakada Vagner Love sahalara döndü. 6 haftadır ligde forma şansı bulamayan Love, siyah-beyazlıların Kayserispor karşısında ilk 11’de yer aldı. Beşiktaş’ta geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılan Alvaro Negredo’dan sonra siyah-beyazlıların forvet hattında Mustafa Pektemek, Larin ve Love kalmıştı.

Vagner Love son olarak ligin ilk haftasında Akhisarspor’a karşı forma giymişti. Tecrübeli oyuncu, Akhisarspor ile oynanan lig maçında oyuna sonradan girmiş ve 28 dakika mücadele etmişti. Vagner Love, karşılaşmanın 34. dakikasında attığı golle Beşiktaş'ı Kayserispor karşısında 1-0 öne geçirdi.

UMUT BULUT ÇILDIRIDI

Spor Toto Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelirken ilk yarıda tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 44. dakikasında Varela'nın uzun pasına hareketlenen Umut Bulut rakip savunmanın arkasına sarktığı anda yerde kaldı.

Gökhan Gönül tarafından çekildiğini işaret eden Umut Bulut pozisyonun ardından maçın hakemine şiddetli itirazda bulundu ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

Öte yandan sosyal medyada yorum yapan bazı kullanıcılar yayıncı kuruluşun pozisyonun tekrarını yakın kameradan göstermemsine tepki gösterdi.

BABEL’DEN ZEMİN TEPKİSİ

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Vagner Love ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle kazanan Beşiktaş'ta, Vodafone Park'ın zemini yine gündem oldu.

Yazın gerçekleştirilen Shakira konserinden bu yana bir türlü düzelmeyen Vodafone Park'ın zeminine, Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel'den de tepki geldi.

Ryan Babel, Kayserispor maçı sonrası yaptığı paylaşımda, Vodafone Park'ın zemindeki bozukluğa dikkat çekti.