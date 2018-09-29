LeBron’dan Cedi Osman’a: Eve varınca mesaj at

SKOR DIŞ HABERLER / NBA'deki temsilcimiz Cedi Osman, yeni sezon öncesinde yaptığı idmanlarla dikkat çekiyor. Söz konusu idmanların birini NBA’in en efsane oyuncularından LeBron James, Kawhi Leonard ve Kevin Durant ile yapma şansı bulan Cedi, basın mensuplarının konuyla ilgili meraklı sorularını yanıtladı.

Los Angeles'taki UCLA tesislerinde yapılan idmana LeBron’un davetiyle katıldığını anlatan Cedi Osman şöyle konuştu: “Kevin Durant ile eşleşmiştim. Şutlarım sürekli kısa kalıyordu. O bana sürekli ‘Daha yukarı şu at!’ diyordu ama ben de ‘Şu an yapamıyorum’ diyordum çünkü çok heyecanlıydım. KD, LeBron ve Kawhi sürekli benimle konuşuyorlardı. Benim için inanılmaz bir deneyimdi. Sanırım her oyuncu bunu ister. Onlar NBA’in en iyi kısa forvetleri. En iyi.”

Cleveland Cavaliers’ten ayrılan LeBron James ile hala sık sık görüşüp mesajlaştıklarını söyleyen Cedi, “Las Vegas’ta buluştuğumuzda Cleveland’a dönecekken, ‘Eve varınca mesaj at da iyi olduğunu bileyim’ demişti. Her zaman hayatımda olan iyi şeyleri onunla paylaşıyorum” dedi. Dev transfer resmen bitti! LeBron James Los Angeles Lakers`ta NBA Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers, yıldız basketbolcu LeBron James'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. LeBron James 4 yıllık sözleşme imzalarken, kazanacağı rakam da açıklandı. İlgili Haberi Oku

Çaylak sezonunda LeBron James liderliğindeki Cavaliers takımında geçiren milli oyuncumuz Osman, LeBron Los Angeles Lakers’a gideceğini açıkladığında sosyal medyada duygusal bir veda notu yayınlamıştı:

“Bazı insanlar doğanızdaki kötü tarafları ortaya çıkarır; bazıları ise içinizdeki iyiyi katlayarak yansıtmanızı sağlar. Ama bazı özel insanlar vardır ki, onların sayısı çok azdır, sahip olduğunuzun farkında bile olmadığınız yönlerinizi parlatmanızı sağlar. Sizi geliştirir, yaşadığınızı hissettirir ve güçlü olduğunuzu hatırlatır. Kral, ilk buluşmamızdan itibaren benim için eşsiz biri oldun. Biliyorum ve inaniyorum ki seninle yolumuz özel bir nedenle kesişti. Bu özel neden, hayatım boyunca benimle olmaya devam edecek. Verdiğin tüm destek için sana kalpten teşekkür ediyorum. Seninle geçirdiğim her dakika için minnettarım. Yolun açık olsun…”

James de bu jeste, “Adamım! Senin için her zaman buradayım kardeşim” diye yanıt vermişti.

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