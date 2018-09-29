Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası’nda İstiklal Marşı skandalı!

Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası’nda mücadele eden Zeytinburnu Belediyespor, A Grubu’ndaki ilk maçında İsrail temsilcisi HC Yat Bam’ı 4-0 mağlup etti.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Zeytinburnu Belediyespor, rakibini rahat bir oyun sonunda 4-0 yendi. Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen seremonide İstiklal Marşı’nın çalınmasının unutulması üzerine Zeytinburnu Belediyespor oyuncuları, maç sonu kolkola girerek hep bir ağızdan marşı söyledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da hem Zeytinburnu Belediyespor’un galibiyetini hem de oyuncuların İstiklal Marşı’nı söylemesini Twitter hesabından paylaşarak, “Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu ilk maçında İsrail temsilcisi HC Yat Bam’ı 4-0 mağlup eden Zeytinburnu Belediyespor Kulübümüzü gönülden tebrik ediyorum. Helal olsun size aslanlar.” ifadelerine yer verdi.