Kemal Özdeş: “Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligin ilk haftasında 2-0 geriye düştükleri Çaykur Rizespor maçında 3-2 kazanarak skoru değiştirdiklerini belirterek, “Bunun güzel bir duygudur ama bugün tam tersi oldu. Rakip aynı şeyi yaptı. İkinci yarı oyun coşkularıyla Trabzonspor takımı galibiyeti hak etti” dedi.

Hızlı ataklarla pozisyon yakaladıklarını belirten Özdeş, “Hızla ataklarla pozisyonlar yakaladık. 5 pozisyonun 2′ sini gole çevirdik. Tribünlerin takıma inancını yitirdiği anda devrenin son dakikalarında gelen gol maçın hikayesi ve seyrini değiştirdi. Geçtiğimiz hafta devreye bir dakika kala bir gol yemek pahalıya mal olmuştu. Bugün de böyle oldu. İkinci yarı taraftarın coşkusu, takıma da yansıdı. 72. dakikada Rodallega’nın golü Galatasaray maçı hikayesi gibi oldu. Etkili olduğumuz anlarda duran toplarda kalemizde goller gördük. 4-2′ den sonra ofansif değişiklikler de işi yaramadı. 4 maç üst üste kazandıysa 3 maç üst üste kaybetmeyi de yönetmek gerek. Göztepe maçını kazanarak milli araya iyi girerek eksikleri tamamlamak istiyoruz”

MAÇ SONUCU | Trabzonspor Kasımpaşa 4-2 Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Trabzonspor evinde 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Maçın yıldızı olan Rodallega'nın röveşata ile attığı gol maça damga vurdu. İlgili Haberi Oku