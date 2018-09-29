Galatasaray’ın rakibi Porto’ya Vincent Aboubakar’dan kötü haber

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile hafta içi karşılaşacak Portekiz ekibi Porto’nun yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Porto’nun Tondela’yı 1-0 mağlup ettiği son lig maçında sakatlanarak oyundan çıkan Aboubakar’ın sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Sol diz ön çapraz ve iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Kamerunlu golcünün ameliyat edileceği ve sahalardan en az 6 ay uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Porto, 3 Ekim Çarşamba günü Galatasaray’ı Dragao Stadı’nda konuk edecek.

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