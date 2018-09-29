Galatarasay’da 11,5 saat süren kongre sona erdi! İşte alınan kritik kararlar…

Galatasaray Spor Kulübü’nün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul’da gündeme dair maddeler oylamaya sunuldu.

4’üncü maddede yer alan 10 fıkradan yetki taleplerinin 7’si kabul edilirken, 3 fıkrada ise yönetim kuruluna yetki verilmedi.

Üyeler; Galatasaray Adası, Mecidiyeköy ve Beyoğlu’ndaki arsalar hakkında yönetim kurulunun istediği yetkileri vermeyi reddetti.

5’inci maddenin oylanması sırasında da başkan yardımcısı Kaan Karçal, mali konularda yönetim adına genel kurul üyelerine bilgiler verdi.

Buna göre, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin borcunun 31 Temmuz itibarıyla 1 milyar 407 milyon 191 bin 269 TL olduğu belirtildi.

Derneğin 1 Ocak – 30 Haziran 2018 arasındaki dönem zararının ise 283 milyon TL olduğu belirtildi. Öte yandan Galatasaray Kulübü’nün amatör şubelerinde son yılda 200 milyon Dolar zarar ettiği açıklandı.

Saat 10.00’da başlayan toplantı, 11 saat 30 dakika sürdü.

EK BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Genel kurulda görüşülen 2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonunun müzakeresi ve karara bağlanması maddesi de oy birliğiyle kabul edildi. 83 milyon 943 bin 510 lira gelir, 153 milyon 364 bin 333 TL gider olan 2018 yılı bütçesi, 115 milyon 87 bin 593 lira gelir, 377 milyon 536 bin 437 TL olarak revize edildi. Revize edilen bütçenin gelir gider farkı eksi olarak 262 milyon 448 bin 884 TL olarak açıklandı.

BASKETBOL VE VOLEYBOL A.Ş.’NİN KURULMASI REDDEDİLDİ

Genel kurulda yer alan 6’ncı maddede basketbol şubesinin 7’nci maddede de voleybol şubesinin şirketleşmesi maddesi oy çoğunluğuyla reddedildi.

GİRİŞ ÖDENTİSİ ARTIŞI KABUL EDİLDİ

Gündemin 9’uncu maddesi olarak kulübe giriş ödentisi artışı oy çokluğuyla kabul edildi. Olumlu ve olumsuz yönde kullanılan oy sayılarının birbirine yakın olması sebebiyle oylama tekrar edildi. 111 oya karşı 114 oy ile giriş ödentisinin arttırılması kabul edildi.

YILLIK AİDAT ARTIŞI

Son olarak yıllık aidat ücretlerinin artırılması genel kurul üyelerinin oyuna sunuldu. Çoğunluğu yükseltilmesi yönünde kullanılan oyların ardından 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Üye Yıllık Ödentisi’nin 400 TL olarak güncellemesi kararına varıldı.