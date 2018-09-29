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Filenin Sultanları, Kanada’ya set vermedi
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Filenin Sultanları, Kanada’ya set vermedi

2018 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti.

29 Eylül 2018 12:03

Japonya'nın ev sahipliğinde organize edilen 18. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım, B Grubu'ndaki ilk maçında Kanada’yı 3-0 mağlup etti.

Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadeleye milliler, Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Mücadeleyi

TVF Yönetim Kurulu Üyesi, Milli Takımlar Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu da izledi. Rakibini 25-18, 25-13 ve 25-15‘lik setlerle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, şampiyonaya galibiyetle galibiyetle başladı. Daha önce Kanada ile Dünya şampiyonalarında iki kez karşı karşıya gelen milliler, bu sonuçla birlikte Kanada ile oynadığı 3. karşılaşmadan da galibiyet ayrıldı.

Salon: Hokkaido Prefectural Sports Center

Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Walter Hugo Vera Mechan (Peru)

Türkiye: Şeyma, Zehra, Cansu, Eda, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin)

Kanada: Ryk, Bailey, Lea Gray, Cross, Cyr, Maglio, Niles (L) (Beamish, Richey, Joseph, Smith, Belanger)

Setler: 25-18, 25-13, 25-15

Süre: 1 saat 14 dakika (28, 22, 23)

Son güncelleme 12:32 | 29 Eylül 2018
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