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Fenerbahçe

Çaykur Rizespor maçı öncesinde Fenerbahçe’de 3 futbolcu İstanbul’da bırakıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde Martin Skrtel, Alper Potuk ve Roberto Soldado'yu kadroya almadı.

29 Eylül 2018 22:16

Sercan HAMZAOĞLU – SÖZCÜ SKOR / Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 7. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Rize'ye vardı.

Kafilede Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu üyeleri de yer alırken teknik direktör Phillip Cocu 3 futbolcuyu Rize’ye götürmedi. Hollandalı teknik adam sakatlığı bulunan Martin Skrtel ile birlikte Alper Potuk ve Roberto Soldado’yu İstanbul’da bıraktı.

Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket etti.

Buradan da karayolu ile Rize'ye geçen kafile, kamp yapacağı otele  geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

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Son güncelleme 23:40 | 29 Eylül 2018
Alper Potuk çaykur rize Fenerbahçe martin skrtel Phillip Cocu Roberto Soldado
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