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CANLI YAYIN: Roma Lazio maçı canlı izle! Roma Lazio maçı hangi kanalda?
İtalya Serie A

CANLI YAYIN: Roma Lazio maçı canlı izle! Roma Lazio maçı hangi kanalda?

Roma Lazio canlı izle! İtalya liginde haftanın maçı Roma Lazio arasında oynanacak. Roma Lazio maçını canlı izlemek isteyen futbol severler haberimizin içerisindeki canlı yayın bağlantısını kullanabilirler. Peki, Roma Lazio maçı hangi kanalda?

29 Eylül 2018 15:20

İtalya Serie A’da haftanın en önemli maçında Roma Lazio mücadelesine sahne olacak. Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Roma Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde ezeli rakibini yenerek moral depolamak istiyor. Son yıllarda yeniden çıkışa geçen Lazio ise deplasmanda kazanarak gövde gösterisi yapmak istiyor. Dev derbiyi kaçırmak istemeye futbol severler “Roma Lazio izle” aramaları yapıyor. Peki, Roma Lazio maçı hangi kanalda?

ROMA LAZİO CANLI İZLE

ROMA LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

29 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.00’da oynanacak Roma derbisini futbolseverler beIN Sports 3’ten canlı izleyebilecekler.

ROMA LAZİO MAÇI İLK 11

ROMA: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, N’Zonzi; Florenzi, Pastore, El Shaarawy; Dzeko

LAZİO: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Cáceres; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile

Son güncelleme 15:59 | 29 Eylül 2018
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