CANLI YAYIN: Roma Lazio maçı canlı izle! Roma Lazio maçı hangi kanalda?

İtalya Serie A’da haftanın en önemli maçında Roma Lazio mücadelesine sahne olacak. Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Roma Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde ezeli rakibini yenerek moral depolamak istiyor. Son yıllarda yeniden çıkışa geçen Lazio ise deplasmanda kazanarak gövde gösterisi yapmak istiyor. Dev derbiyi kaçırmak istemeye futbol severler “Roma Lazio izle” aramaları yapıyor. Peki, Roma Lazio maçı hangi kanalda?

ROMA LAZİO CANLI İZLE

ROMA LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

29 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.00’da oynanacak Roma derbisini futbolseverler beIN Sports 3’ten canlı izleyebilecekler.

ROMA LAZİO MAÇI İLK 11

ROMA: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, N’Zonzi; Florenzi, Pastore, El Shaarawy; Dzeko

LAZİO: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Cáceres; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile