SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP’li Sarıbal: Dev timsah Bursa’yı yutuyor
CANLI YAYIN: Real Madrid Atletico Madrid canlı izle! La Liga’da dev derbi!
İspanya La Liga

CANLI YAYIN: Real Madrid Atletico Madrid canlı izle! La Liga’da dev derbi!

İspanya liginde iki ezeli rakip Atletico Madrid Real Madrid karşı karşıya geliyor. Real Madrid Atletico Madrid maçını canlı izlemek için haberimizin içerisinde yer alan bağlantıdan yararlanabilirsiniz. İşte, Real Madrid Atletico Madrid maçı hakkında merak edilenler...

29 Eylül 2018 21:00

Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen La Liga bu hafta dev bir derbiye ev sahipliği yapıyor. İki ezeli rakip olan Real Madrid Atletico Madrid birbirlerine karşı 3 puan mücadelesi verecek. Türkiye’de de canlı yayın ekranlara gelecek Real Madrid Atletico Madrid maçını hakem Martinez Munuera yönetecek. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol tutkunları için aşağıda Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ligin 7. haftasında oynanacak Madrid derbisinde Real Madrid kendi evinde ezeli rakibi Atletico Madrid'i konuk edecek. Bu akşam TSİ 21.45'te Santiago Bernabeu'da oynanacak kritik maçı hakem Martinez Munuera yönetecek. Real Madrid-Atletico Madrid derbisi beIN Sports 2'den canlı izlenebilecek.

SÜPER KUPA'YI ATLETİCO MADRİD KAZANMIŞTI

İki ezeli rakibin karşı karşıya geldiği son maçta Atletico Madrid Real Madrid'i yenerek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. 4-2 sona eren maçta Atletico Madrid'in gollerini Diego Costa (2), Niguez, Koke atarken, Real Madrid'in gollerini Benzema ile Ramos atmıştı.

 

Son güncelleme 22:38 | 29 Eylül 2018
canlı izle Real Madrid-Atletico Madrid
GÜNÜN MAÇLARI
Alanyaspor
Bugün - 16:00
2
-
1
Akhisarspor
Trabzonspor
Bugün - 16:00
4
-
2
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Porto
Şampiyonlar Ligi Grup D 03.10.2018 - 22:00 Rotterdam Splatz
Galatasaray