CANLI YAYIN: Real Madrid Atletico Madrid canlı izle! La Liga’da dev derbi!

Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen La Liga bu hafta dev bir derbiye ev sahipliği yapıyor. İki ezeli rakip olan Real Madrid Atletico Madrid birbirlerine karşı 3 puan mücadelesi verecek. Türkiye’de de canlı yayın ekranlara gelecek Real Madrid Atletico Madrid maçını hakem Martinez Munuera yönetecek. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol tutkunları için aşağıda Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ligin 7. haftasında oynanacak Madrid derbisinde Real Madrid kendi evinde ezeli rakibi Atletico Madrid'i konuk edecek. Bu akşam TSİ 21.45'te Santiago Bernabeu'da oynanacak kritik maçı hakem Martinez Munuera yönetecek. Real Madrid-Atletico Madrid derbisi beIN Sports 2'den canlı izlenebilecek.

SÜPER KUPA'YI ATLETİCO MADRİD KAZANMIŞTI

İki ezeli rakibin karşı karşıya geldiği son maçta Atletico Madrid Real Madrid'i yenerek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. 4-2 sona eren maçta Atletico Madrid'in gollerini Diego Costa (2), Niguez, Koke atarken, Real Madrid'in gollerini Benzema ile Ramos atmıştı.