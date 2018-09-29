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CANLI YAYIN: Juventus Napoli canlı izle! Kazanan takım liderliği alacak!
İtalya Serie A

CANLI YAYIN: Juventus Napoli canlı izle! Kazanan takım liderliği alacak!

Juventus Napoli maçı canlı izle! Geçen sezon şampiyonluk yarışı veren iki takım İtalya liginin 7. haftasında karşı karşıya geliyor. Juventus Napoli maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Bein Sports canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

29 Eylül 2018 18:18

İtalya ligi Serie A’da ilk 2 sırada yer alan Juventus ve Napoli 7. haftada liderlik mücadelesi verecek. 6 maçta aldığı 6 galibiyet ile yoluna kayıpsız devam eden Juventus güçlü rakibi karşısında da haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Geçen sene Juventus’un gerisinde kalan Napoli ise bu kez kazanarak rakibini liderliğini sekteye uğratmanın hesabını yapıyor. Canlı yayın ekranlara gelecek olan Juventus Napoli maçını izlemek isteyen futbol severler aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilir.

JUVENTUS NAPOLİ CANLI İZLE

JUVENTUS NAPOLİ İLK 11

JUVENTUS: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo

NAPOLİ: Ospina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

Son güncelleme 18:42 | 29 Eylül 2018
canlı izle canlı yayın Juventus Napoli
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