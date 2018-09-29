CANLI YAYIN: Juventus Napoli canlı izle! Kazanan takım liderliği alacak!

İtalya ligi Serie A’da ilk 2 sırada yer alan Juventus ve Napoli 7. haftada liderlik mücadelesi verecek. 6 maçta aldığı 6 galibiyet ile yoluna kayıpsız devam eden Juventus güçlü rakibi karşısında da haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Geçen sene Juventus’un gerisinde kalan Napoli ise bu kez kazanarak rakibini liderliğini sekteye uğratmanın hesabını yapıyor. Canlı yayın ekranlara gelecek olan Juventus Napoli maçını izlemek isteyen futbol severler aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilir.

JUVENTUS NAPOLİ CANLI İZLE

JUVENTUS NAPOLİ İLK 11

JUVENTUS: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo

NAPOLİ: Ospina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne