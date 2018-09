CANLI YAYIN: Chelsea Liverpool maçı canlı izle! Maçta gol perdesi açıldı!

Premier Lig’de yenilgisiz şekilde yoluna devam eden Chelsea Liverpool kozlarını paylaşacak. İki takımda güçlü rakibini devirerek yoluna yenilgisiz devam eden tek takım olmak istiyor. Bir futbol şöleni yaşatacak karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Chelsea Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor. Chelsea Liverpool canlı izlemek isteyenler için Bein Sports canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

CHELSEA LİVERPOOL CANLI İZLE

CHELSEA LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadı’nda oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ 19.30’da başlayacak. Dev maç S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Under way @ the Bridge. COME ON YOU REDS!

Live #CHELIV coveragehttps://t.co/kvOu58RbA2

— Liverpool FC (@LFC) 29 Eylül 2018