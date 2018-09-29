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CANLI YAYIN: Chelsea Liverpool maçı canlı izle! Maçta gol perdesi açıldı!
İngiltere Premier Lig

CANLI YAYIN: Chelsea Liverpool maçı canlı izle! Maçta gol perdesi açıldı!

Chelsea Liverpool canlı izle! Lig Kupası’nda Liverpool’u deplasmanda yenen Chelsea, bu kez güçlü rakibi ile Premier Lig'de karşı karşıya gelecek. Peki, Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? İşte, Chelsea Liverpool canlı yayını...

29 Eylül 2018 18:32

Premier Lig’de yenilgisiz şekilde yoluna devam eden Chelsea Liverpool kozlarını paylaşacak. İki takımda güçlü rakibini devirerek yoluna yenilgisiz devam eden tek takım olmak istiyor. Bir futbol şöleni yaşatacak karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Chelsea Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor. Chelsea Liverpool canlı izlemek isteyenler için Bein Sports canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

CHELSEA LİVERPOOL CANLI İZLE

CHELSEA LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadı’nda oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ 19.30’da başlayacak. Dev maç S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

CHELSEA LİVERPOOL İLK 11

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Luiz, Rüdiger, Alonso, Jorginho, Kante, Kovacic, Willian, Hazard, Giroud

CHELSEA HAZARD’IN GOLÜ İLE ÖNE GEÇTİ

İngiltere’de haftanın maçı olan Chelsea Liverpool maçında gol perdesini 25. dakika attığı gol ile 1-0 öne geçti. Karşılaşma devam ediyor.

Son güncelleme 20:02 | 29 Eylül 2018
canlı izle Chelsea Liverpool Hangi kanalda
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