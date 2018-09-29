CANLI YAYIN: Beşiktaş Kayserispor canlı izle! Vagner Love tribünleri ayağa kaldırdı…

Beşiktaş Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor karşısında çıkıyor. Çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Beşiktaş Kayserispor karşısında kazanarak zirve yarışında puan farkının açılmasını engellemek istiyor. 6 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alan Kayserispor ise güçlü rakibi karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek ve üst sıralarda yer almanın hesaplarını yapıyor. Takımını bugün yalnız bırakmak istemeyen futbol severler ise “Beşiktaş Kayserispor canlı izle” aramaları yapıyor. Karşılaşmanın canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ KAYSERİ CANLI ANLATIM

Maçta ilk ciddi atak 9. dakikada geldi. Sağ kanattan etkili bir biçimde ceza alanına sokulan Chery son çizgiye indi ve dar açıya rağmen topu soluna çekip sert vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 19. dakikada Şık hareketlerle sağ kanattan ceza alanına sokulan Quaresma sert bir şut yolladı, kaleci Lung üzerine gelen topu güçlükle çeldi. 29. dakikada Sağ kanattan içeri çevrilen topu Beşiktaş savunması karşıladı, devamında Kana-Biyik sağ çaprazdan müthiş bir vuruş yaptı. Kaleci Karius topu aynı güzellikte kurtardı. Beşiktaş aradığı golü 34. dakikada buldu. Beşiktaş atağında Vagner Love’la duvar pası yapan Quaresma sağdan ceza alanına girdi ve ikiye bir pozisyonda yeniden Brezilyalı oyuncuyu gördü. Love karşı karşıya pozisyonda şutunda kaleci Lung’dan dönen topu düşerken tamamladı ve ağları sarstı ve durumu 1-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Medel, Pepe, Vida, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Ljajic, Babel, Vagner Love

Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila Turan, Rotman, Mensah, Varela, Chery, Bilal , Umut

Beşiktaşımızın Spor Toto Süper Lig 7. hafta Kayserispor maçı kadrosu#Beşiktaş pic.twitter.com/nY9nzs4M1P — Beşiktaş JK (@Besiktas) 29 Eylül 2018

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Eylül Cumartesi günü Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR'A SAKATLIK ŞOKU

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber’den sonra bu kez de Deniz Türüç ile Hasan Hüseyin Acar sakatlandı.

Bu sezon bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen, Beşiktaş mücadelesinin hazırlık sürecinde ise hırsı ile dikkat çeken Deniz Türüç, taktik idmanda sakatlandı.

Şut çalışması esnasında dizini tutarak kendini yere bırakan başarılı oyuncunun MR’ı çekildi. Milli futbolcunun dizinde 2. derece zorlama olduğu ve 2 hafta futbol oynamasının mümkün olmadığı öğrenildi.

Diğer yandan Hasan Hüseyin Acar da akşam idmanında sakatlandı. İkili pozisyonda sağ ayak serçe parmağına gelen krampon darbesi ile sakatlanan Hasan Hüseyin’in parmağının kırıldığı haberi geldi.

BEŞİKTAŞ'TA SOL BEK SIKINTISI

Cezalı Caner Erkin’in yanı sıra Adriano Correia’nın da hazır olmaması, Beşiktaş defansının solunda sıkıntıya sebep oldu. Tedavisi devam eden Adriano ve Caner Erkin’in yokluğunda bu bölgede Medel yer alacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, basına açık yapılan antrenmanda Hırvat oyuncuya ekstra koşu çalışmaları yaptırması dikkati çekmişti.

BEŞİKTAŞ’A UZAK DOĞU’DAN ZİYARETÇİLER GELDİ

Beşiktaş’ın Kayserispor maçını seyretmek üzere farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler de tribünlerdeki yerlerini aldı. Çin’in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ile konsoloslar Liu Zengxian ve Cui Wei beraberindeki heyet ile karşılaşmayı seyretmek için Vodafone Park’a geldi. Bunun yanı sıra Medel forması giyen Şilili taraftarlar da tribünlerdeki yerlerini aldılar.

Vodafone Park`ta Beşiktaş`ın yabancı ziyaretçileri Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerdeki yabancı ziyaretçiler dikkat çekti. Çinli ve Şilili taraftarlar Vodafone Park tribünlerinde Beşiktaş'ı takip etmek üzere yerlerini aldılar. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ’TA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşısında geçen hafta deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinin bitiminde kırmızı kart gören Caner Erkin ile iki haftadır sakat olan ve antrenmanlara çıkmayan Adriano’yu kullanamadı.