CANLI YAYIN: Barcelona Atletico Bilbao maçı canlı izle!

İspanya La Liga’nın 7. haftasında Barcelona Atletico Bilbao’yu konuk ediyor. 6 maçta 4 galibiyet alan Barcelona, 6 maçta sadece 1 galibiyet almayı başaran Atletico Bilbao karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Hafta içinde oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sahadan moralli ayrılmak isteyen Barcelona’da maç öncesi rotasyona gidilmesi bekleniyor. Barcelona Atletico Bilbao maçını canlı izlemek isteyenler için aşağıda Bein Sports canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

BARCELONA ATLETİCO BİLBAO CANLI İZLE

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

La Liga 7. haftada karşı karşıya gelecek iki takımın maçı Türkiye’de canlı yayın ekranlara gelecek. Bein Sports’un canlı yayınlayacağı Barcelona Atletico Madrid maçı 17:15’de başlayacak.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD İLK 11

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Vidal, Roberto, Rakitic, Dembele, Suarez, Coutinho

Atletico Madrid: Simon, De Marcos, Yeray, Inigo, Balenziaga, D. Garcia, Benat, R. Garcia, Susaeta, Yuri, Williams