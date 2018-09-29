CANLI | Trabzonspor Kasımpaşa 0-0

Ligde Galatasaray’ı 4-0 mağlup ettikten sonra oynadığı Alanyaspor ve Göztepe maçlarından puan çıkaramayan Trabzonspor kötü gidişe son vermek istiyor. Aynı şekilde ilk 4 haftada 12 puan toplayan ve son 2 haftadır mağlup olan Kasımpaşa’da Trabzon deplasmanına çıkış gözüyle bakıyor.

Medical Park Stadı’nda oynanan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor. BeinSports 1’den naklen yayınlanacak mücadeleyi SKOR farkıyla canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11’LER:

TRABZONSPOR: Onur, Hosseini, Toure, Pereira, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, A. Ömür, Burak, Hugo Rodallega

KASIMPAŞA: Ramazan, Josue Sa, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, İlhan, Trezeguet, Eduok, Diagne

İŞTE MAÇIN RAKAMLARI

-Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig’de 18 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor’un bu maçlarda 8-5’lik üstünlüğü var (5B).

– Trabzonspor, Kasımpaşa’yı ligde ağırladığı son beş maçın sadece birini kazanabildi (2B 2M). Bordo mavililer bu eşleşmedeki ilk dört iç saha maçında galip gelmişti.

– Trabzonspor ile Kasımpaşa’nın Trabzon’da oynadığı son üç lig maçında toplam 15 gol atıldı. Bu gollerin 11’i Kasımpaşa’dan geldi.

– Trabzonspor’un iç sahada oynadığı son 10 lig maçı berabere sonuçlanmadı (5G 5M).

– Kasımpaşa’nın deplasmanda oynadığı son beş lig maçında toplam 25 gol atıldı (maç başına 5 gol).