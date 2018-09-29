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CANLI | Trabzonspor Kasımpaşa 0-0
Trabzonspor

CANLI | Trabzonspor Kasımpaşa 0-0

Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Son 2 haftadır mağlup olan bordo mavililer yeniden çıkışa geçmek için 3 puan arıyor. Trabzonspor Kasımpaşa maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz.

29 Eylül 2018 14:34

Ligde Galatasaray’ı 4-0 mağlup ettikten sonra oynadığı Alanyaspor ve Göztepe maçlarından puan çıkaramayan Trabzonspor kötü gidişe son vermek istiyor.  Aynı şekilde ilk 4 haftada 12 puan toplayan ve son 2 haftadır mağlup olan Kasımpaşa’da Trabzon deplasmanına çıkış gözüyle bakıyor.

Medical Park Stadı’nda oynanan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor. BeinSports 1’den naklen yayınlanacak mücadeleyi SKOR farkıyla canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11’LER:

TRABZONSPOR:  Onur, Hosseini, Toure, Pereira, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, A. Ömür, Burak, Hugo Rodallega

KASIMPAŞA: Ramazan, Josue Sa, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, İlhan, Trezeguet, Eduok, Diagne

İŞTE MAÇIN RAKAMLARI

-Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig’de 18 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor’un bu maçlarda 8-5’lik üstünlüğü var (5B).

– Trabzonspor, Kasımpaşa’yı ligde ağırladığı son beş maçın sadece birini kazanabildi (2B 2M). Bordo mavililer bu eşleşmedeki ilk dört iç saha maçında galip gelmişti.

– Trabzonspor ile Kasımpaşa’nın Trabzon’da oynadığı son üç lig maçında toplam 15 gol atıldı. Bu gollerin 11’i Kasımpaşa’dan geldi.

– Trabzonspor’un iç sahada oynadığı son 10 lig maçı berabere sonuçlanmadı (5G 5M).

– Kasımpaşa’nın deplasmanda oynadığı son beş lig maçında toplam 25 gol atıldı (maç başına 5 gol).

Son güncelleme 16:01 | 29 Eylül 2018
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