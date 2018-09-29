CANLI | Beşiktaş 1-0 Kayserispor | İkinci yarı oynanıyor…

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında bugün Kayserispor’u konuk ediyor. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Ligin ilk derbisinde geçen hafta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı son maçta Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş’ın geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Siyah-beyazlılar, topladığı 11 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

İkişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Kayserispor ise 8 puanla 11. basamakta bulunuyor.

İLK 11’LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Medel, Vida, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Ljajic, Love Babel

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Atila Turan, Kana Bıyık, Sapunaru, Rotman, Mensah, Bilal Başaçıkoğlu, Varela, Chery, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam

MAÇ SONUCU | Trabzonspor Kasımpaşa 4-2 Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Trabzonspor evinde 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Maçın yıldızı olan Rodallega'nın röveşata ile attığı gol maça damga vurdu. İlgili Haberi Oku

VAGNER LOVE SİFTAH YAPTI

Beşiktaş’ın Kayserispor maçındaki en büyük sürprizi Vagner Love oldu.

Bu sezon görev yaptığı 4 resmi maçta oyuna sonradan giren Brezilyalı futbolcu, Kayserispor karşılaşmasına ilk 11’de çıktı.

Tecrübeli oyuncu, Akhisarspor ile oynanan lig maçında oyuna sonradan girmiş ve 28 dakika mücadele etmişti.

BEŞİKTAŞ’TAN ÇİN’E KUTLAMA

Çin pazarına açılmak için çeşitli girişimler yapan Beşiktaş, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 69. kuruluş yıl dönümünde, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yü Hongyang, başkonsolosları Cui Wei ve Liu Zengxian, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman’ın davetlisi olarak karşılaşmayı Vodafone Park’ta izledi.

Ayrıca karşılaşma öncesinde reklam tabelalarında Türkçe, Çince ve İngilizce olmak üzere “Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 69. yıl dönümü kutlu olsun.” mesajı yer aldı.

LJAJIC’E AİLE DESTEĞİ

Beşiktaş’ın Sırbistanlı oyuncusu Adem Ljajic’i doğum gününde ailesi yalnız bırakmadı.

Bugün 27 yaşın giren ve maç öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde takım arkadaşlarının pasta keserek doğum gününü kutladığı Ljajic’in, annesi Binasa Ljajic ve babası Sahmir Ljajic karşılaşmayı tribünden izledi. İkilinin stadyuma gelirken yaptırdığı pasta dikkati çekti.

Öte yandan, Şili Milli Takımı forması giyen bir grup Şilili futbolsever de karşılaşmayı tribünden izleyerek, Beşiktaş’ın Şilili futbolcusu Gary Medel’e destek verdi.

ÇİMLERE BAKIM YAPILDI

Vodafone Park’ın çimlerinde sezon başından beri yaşanan problemin giderilmesi için çalışmalar maçtan önce de devam etti.

Öğlen saatlerinde başlayan çalışmalar maça kısa bir süre kalana kadar sürdü.