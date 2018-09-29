SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Nusret görsel şovu durdurdu, iş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı
CANLI | Aytemiz Alanyaspor Akhisarspor
Alanyaspor

CANLI | Aytemiz Alanyaspor Akhisarspor

Akhisarspor, yeni teknik direktörü Cihat Arslan yönetiminde Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşıyor. Aytemiz Alanyaspor Akhisar maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz.

29 Eylül 2018 15:30

Ligde sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 5 maçında galibiyet alamayan Ege temsilcisi, üç puana 6. haftada Galatasaray’ı 3-0 mağlup ederek ulaştı. Yeşil-siyahlı ekip, ilk 6 haftada topladığı 5 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçtan eli boş dönen Akhisarspor, yarınki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dış sahada ilk puanını almaya çalışacak. Akhisarspor’da Serginho’nun sakatlığı bulunuyor. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda yarın saat 16.00’da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

İŞTE İLK 11’LER:

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk, Nsakala, Tzevellas, Merih, Baiano, Maniatis, Sackey, Ceyhun, Villafanez, Efecan, Cisse

Akhisarspor: Fatih, Vrsayevic, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Eray, Manu, Güray, Sissoko, Regattin, Seleznov

Cihat Arslan tekrar görevde

Teknik direktör Safet Susic’in ayrılmasının ardından geçici olarak Cem Kavçak’ı takımın başına getiren Akhisarspor, hafta içinde eski teknik direktörü Cihat Arslan’la anlaştı.

Yeşil-siyahlı ekibin başında daha önce ligde 36 maça çıkan Cihat Arslan, son olarak 27 Ağustos 2016’da 3-1 yenildikleri Galatasaray karşılaşmasında görev yapmıştı.

Aytemiz Alanyaspor’la 5. randevu

Rakibiyle Süper Lig’de 5. kez karşılaşacak yeşil-siyahlı ekip, daha önce çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Söz konusu mücadelelerde 4 gol atıp kalesinde 7 gol gören Akhisarspor’un, Aytemiz Alanyaspor’la deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada galibiyeti bulunmuyor.

Son güncelleme 15:31 | 29 Eylül 2018
akhisar belediyespor alanyaspor süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Alanyaspor
Bugün - 16:00
1
-
0
Akhisarspor
Trabzonspor
Bugün - 16:00
0
-
0
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor