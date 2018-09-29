CANLI | Aytemiz Alanyaspor Akhisarspor

Ligde sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 5 maçında galibiyet alamayan Ege temsilcisi, üç puana 6. haftada Galatasaray’ı 3-0 mağlup ederek ulaştı. Yeşil-siyahlı ekip, ilk 6 haftada topladığı 5 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçtan eli boş dönen Akhisarspor, yarınki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dış sahada ilk puanını almaya çalışacak. Akhisarspor’da Serginho’nun sakatlığı bulunuyor. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda yarın saat 16.00’da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

İŞTE İLK 11’LER:

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk, Nsakala, Tzevellas, Merih, Baiano, Maniatis, Sackey, Ceyhun, Villafanez, Efecan, Cisse

Akhisarspor: Fatih, Vrsayevic, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Eray, Manu, Güray, Sissoko, Regattin, Seleznov

Cihat Arslan tekrar görevde Teknik direktör Safet Susic’in ayrılmasının ardından geçici olarak Cem Kavçak’ı takımın başına getiren Akhisarspor, hafta içinde eski teknik direktörü Cihat Arslan’la anlaştı. Yeşil-siyahlı ekibin başında daha önce ligde 36 maça çıkan Cihat Arslan, son olarak 27 Ağustos 2016’da 3-1 yenildikleri Galatasaray karşılaşmasında görev yapmıştı. Aytemiz Alanyaspor’la 5. randevu

Rakibiyle Süper Lig’de 5. kez karşılaşacak yeşil-siyahlı ekip, daha önce çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Söz konusu mücadelelerde 4 gol atıp kalesinde 7 gol gören Akhisarspor’un, Aytemiz Alanyaspor’la deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada galibiyeti bulunmuyor.