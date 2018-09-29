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Beşiktaş’ın Ryan Babel’den zemin tepkisi
Beşiktaş

Beşiktaş’ın Ryan Babel’den zemin tepkisi

Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın zeminindeki bozukluk Ryan Babe'in tepkisine neden oldu. Ryan Babel, sosyal medya hesabından zeminin bozukluğu ile ilgili bir mesaj paylaştı.

29 Eylül 2018 22:53

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta konuk ettiği Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Vagner Love ve Ricardo Quaresma’nın golleriyle kazanan Beşiktaş’ta, Vodafone Park’ın zemini yine gündem oldu.

Yazın gerçekleştirilen Shakira konserinden bu yana bir türlü düzelmeyen Vodafone Park’ın zeminine, Beşiktaş’ın yıldızı Ryan Babel’den de tepki geldi.

Ryan Babel, Kayserispor maçı sonrası yaptığı paylaşımda, Vodafone Park’ın zemindeki bozukluğa dikkat çekti.

Ryan Babel, resmi Instagram hesabından paylaştığı krampon fotoğrafına “Son iki sezonki zemini özlüyorum” mesajını yazdı.

Öte yandan Vodafone Park’ın çimlerinde sezon başından beri yaşanan problemin giderilmesi için çalışmalar maçtan önce de devam etti.

Öğlen saatlerinde başlayan çalışmalar maça kısa bir süre kalana kadar sürdü.

İşte Ryan Babel’in yaptığı o paylaşım:

29 Eylül 2018 Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam`dan oyuncularına sitem Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Takım olarak birbirimize yardım eden anlayışta değiliz” diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:13 | 29 Eylül 2018
beşiktaş ryan babel Vodafone Park
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