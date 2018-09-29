Beşiktaş’ın Ryan Babel’den zemin tepkisi

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta konuk ettiği Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Vagner Love ve Ricardo Quaresma’nın golleriyle kazanan Beşiktaş’ta, Vodafone Park’ın zemini yine gündem oldu.

Yazın gerçekleştirilen Shakira konserinden bu yana bir türlü düzelmeyen Vodafone Park’ın zeminine, Beşiktaş’ın yıldızı Ryan Babel’den de tepki geldi.

Ryan Babel, Kayserispor maçı sonrası yaptığı paylaşımda, Vodafone Park’ın zemindeki bozukluğa dikkat çekti.

Ryan Babel, resmi Instagram hesabından paylaştığı krampon fotoğrafına “Son iki sezonki zemini özlüyorum” mesajını yazdı.

Öte yandan Vodafone Park’ın çimlerinde sezon başından beri yaşanan problemin giderilmesi için çalışmalar maçtan önce de devam etti.

Öğlen saatlerinde başlayan çalışmalar maça kısa bir süre kalana kadar sürdü.

İşte Ryan Babel’in yaptığı o paylaşım:

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