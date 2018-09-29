Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Vagner Love 6 hafta sonra…

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın evinde Kayserispor'u ağırladığı müsabakada Vagner Love sahalara döndü. 6 haftadır ligde forma şansı bulamayan Love, siyah-beyazlıların Kayserispor karşısında ilk 11'de yer aldı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılan Alvaro Negredo'dan sonra siyah-beyazlıların forvet hattında Mustafa Pektemek, Larin ve Love kalmıştı.

Vodafone Park`ta Beşiktaş`ın yabancı ziyaretçileri Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerdeki yabancı ziyaretçiler dikkat çekti. Çinli ve Şilili taraftarlar Vodafone Park tribünlerinde Beşiktaş'ı takip etmek üzere yerlerini aldılar. İlgili Haberi Oku

Vagner Love son olarak ligin ilk haftasında Akhisarspor'a karşı forma giymişti. Tecrübeli oyuncu, Akhisarspor ile oynanan lig maçında oyuna sonradan girmiş ve 28 dakika mücadele etmişti. Vagner Love, karşılaşmanın 34. dakikasında attığı golle Beşiktaş’ı Kayserispor karşısında 1-0 öne geçirdi.