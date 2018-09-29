SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Nusret görsel şovu durdurdu, iş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı
Beşiktaş, merhum Ali Aktepe için tören düzenledi
Beşiktaş

Beşiktaş, merhum Ali Aktepe için tören düzenledi

Beşiktaş Kulübü, iki gün önce vefat eden Vodafone Park İdari İşler Emektarı merhum Derviş (Ali) Aktepe için tören düzenledi.

29 Eylül 2018 13:57

Merhum Derviş (Ali) Aktepe için Vodafone Park’ta düzenlenen törene; Başkan Fikret Orman,Yönetim Kurulu Üyeleri Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican, Erdal Karacan, Candaş Tolga Işık, Divan Kurulu Üyeleri ve Kulüp Personeli ile Aktepe’nin ailesi, yakınları ve taraftarlar katıldı. Başkan Fikret Orman, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Çok üzgünüm. Beşiktaş büyük bir taraftarını ve kardeşini kaybetti. Bizler yol arkadaşımızı kaybetttik. Hepimizin başı sağolsun. Benim çok yakın dostumdu. Bu stadın yapımında gece gündüz beraberdik. Kazandığımız her maçtan sonra fotoğraf çektirirdik. Allah rahmet eylesin.”

Merhum Aktepe için düzenlenen tören okunan duaların ardından sona erdi. 28 Eylül 2018 Adem Ljajic`e Milli davet! Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic, Sırbistan'ın UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:57 | 29 Eylül 2018
beşiktaş cenaze kriz ali tören
GÜNÜN MAÇLARI
Alanyaspor
Bugün - 16:00
1
-
0
Akhisarspor
Trabzonspor
Bugün - 16:00
0
-
0
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor