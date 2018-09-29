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Beşiktaş-Kayserispor maçında tartışma yaratan pozisyon! Umut Bulut çıldırdı
Kayserispor

Beşiktaş-Kayserispor maçında tartışma yaratan pozisyon! Umut Bulut çıldırdı

Beşiktaş - Kayserispor maçının ilk yarısında Umut Bulut ile Gökhan Gönül arasındaki pozisyon sosyal medyada özellikle Kayserispor taraftarlarından büyük tepkiye neden oldu.

29 Eylül 2018 20:20

Spor Toto Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelirken ilk yarıda tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 44. dakikasında Varela’nın uzun pasına hareketlenen Umut Bulut rakip savunmanın arkasına sarktığı anda yerde kaldı.

Gökhan Gönül tarafından çekildiğini işaret eden Umut Bulut pozisyonun ardından maçın hakemine şiddetli itirazda bulundu ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

Öte yandan sosyal medyada yorum yapan bazı kullanıcılar yayıncı kuruluşun pozisyonun tekrarını yakın kameradan göstermemsine tepki gösterdi.

İşte Twitter’da yapılan bazı yorumlar;

Son güncelleme 22:20 | 29 Eylül 2018
beşiktaş Gökhan Gönül kayserispor
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