Beşiktaş-Kayserispor maçında tartışma yaratan pozisyon! Umut Bulut çıldırdı

Spor Toto Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelirken ilk yarıda tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 44. dakikasında Varela’nın uzun pasına hareketlenen Umut Bulut rakip savunmanın arkasına sarktığı anda yerde kaldı.

Gökhan Gönül tarafından çekildiğini işaret eden Umut Bulut pozisyonun ardından maçın hakemine şiddetli itirazda bulundu ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

Öte yandan sosyal medyada yorum yapan bazı kullanıcılar yayıncı kuruluşun pozisyonun tekrarını yakın kameradan göstermemsine tepki gösterdi.

İşte Twitter’da yapılan bazı yorumlar;

Umut Bulut’a net faul yapıldı. Gökhan sanırım. Kırmızı kart verilecek. Bir de serbest vuruş. Maça doğudan etkileyen bir hata oldu.#Beşiktaş — 1İnsan (@Sadece1insan_) 29 Eylül 2018

Gökan Gönül Umut Bulut'u formadan çekip indirdi. Son adam kırmızı kart. Göre göre hakem çalmadı. VAR sistemi ortada yok. Yazıklar olsun — Sadık Darıcı (@sadikdarici) 29 Eylül 2018

Gökan Gönül Umut Bulut'u formadan çekip indirdi. Son adam kırmızı kart. Göre göre hakem çalmadı. VAR sistemi ortada yok. Yazıklar olsun — Sadık Darıcı (@sadikdarici) 29 Eylül 2018

Erman Toroğlu: “İlk yarının sonlarında doğru Umut Bulut’un çekildiği bir pozisyon var, Kayseri oyuncuları çok itiraz ettiler, o pozisyona bir bakmak lazım.” — Sporx (@sporx) 29 Eylül 2018

Umut Bulut’a yapilan 100% FAUL VE DIREK KIRMIZI kart. — Ali Akca (@akcali1991) 29 Eylül 2018