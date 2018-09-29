Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK’de sol bek belirsizliği

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş Vodafone Park’ta Kayserispor'u konuk edecek. Bu sezon 6 maçta 3 galibiyet alan Beşiktaş taraftarlarının desteğini de arkasına alarak Kayserispor maçında sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Takımlarının Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar ise “Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda” merak ediyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Eylül Cumartesi günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR’A SAKATLIK ŞOKU

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber'den sonra bu kez de Deniz Türüç ile Hasan Hüseyin Acar sakatlandı.

Bu sezon bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen, Beşiktaş mücadelesinin hazırlık sürecinde ise hırsı ile dikkat çeken Deniz Türüç, taktik idmanda sakatlandı.

Şut çalışması esnasında dizini tutarak kendini yere bırakan başarılı oyuncunun MR'ı çekildi. Milli futbolcunun dizinde 2. derece zorlama olduğu ve 2 hafta futbol oynamasının mümkün olmadığı öğrenildi.

Diğer yandan Hasan Hüseyin Acar da akşam idmanında sakatlandı. İkili pozisyonda sağ ayak serçe parmağına gelen krampon darbesi ile sakatlanan Hasan Hüseyin'in parmağının kırıldığı haberi geldi.