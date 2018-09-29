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Bayern Münih ilk kez…
Almanya Bundesliga

Bayern Münih ilk kez…

Bundesliga ekibi Bayern Münih, ilk yenilgisini Hertha Berlin deplasmanında aldı.

29 Eylül 2018 00:31

Almanya 1. Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 6. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin’e 2-0 yenildi. Ligde ilk puan kaybını geçen hafta Augsburg karşısında aldığı beraberlikle yaşayan Bayern Münih, Olimpiyat Stadı’nda Hertha Berlin’in konuğu oldu.

28 Eylül 2018 Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı`nda yine kadroya alınmadı! Arjantin Milli Takımı'nın Irak ve Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna Lionel Messi çağrılmadı. Messi geçen ay Guatemala ve Kolombiya maçlarında da yer almazken; bu kez Messi ile birlikte Sergio Agüero, Angel Di Maria ve Gonzalo Higuain de kadroda yok. İlgili Haberi Oku

Hertha Berlin’e 23. dakikada penaltıdan Vedad Ibisevic ve 44. dakikada Ondrej Duda’nın gollerine engel olamayarak 2-0 kaybeden Bayern Münih, sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonuçla Bayern Münih, 13 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken, aynı puana sahip Hertha Berlin ise averaj farkıyla ikinci sıraya yükseldi.

Son güncelleme 00:31 | 29 Eylül 2018
bayern münih
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