Türk Lirası kararı yerli futbolcuları vuracak! Sabit kur geliyor…

Kulüpler Birliği Vakfı dün Başkan Fikret Orman yönetiminde İstanbul’da bir araya geldi. Yapılan toplantının ana maddesi yerli oyuncu ve hocaların sözleşmelerinin Türk Lirası’na çevirmekti. Bütün kulüplerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Türk Lirası ödemesi konusunda tüm kulüpler mutabakata vardı ve yeni aydan itibaren Euro üzerinden yapılan ödemelerin 5.2 TL’lik sabit kura geçirilmesi konusunda ilk adım atılmış oldu.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında düzenlenecek yeni sözleşmelerde yerli ve yabancı oyuncular arasındaki makas kur sabitleme ile bir hayli açılacak. Güncel kurdan yaklaşık %35 daha az olacak 5.2’lik rakam güncel sözleşmeleri Euro üzerinden yapılan bir çok yerli ismi etkileyecek. İşte yeni düzenleme ile sözleşmeleri sabit kur üzerinden Türk Lirası’na çevirilecek bazı isimler…
BEŞİKTAŞ
Gökhan Gönül
Sözleşme: 1.7 milyon Euro
Güncel kur ile: 11.7 milyon TL
Sabit kur ile: 8.8 milyon TL
Caner Erkin
Sözleşme: 1.75 milyon Euro
Güncel kur ile: 12 milyon TL
Sabit kur ile: 9 milyon TL
Necip Uysal
Sözleşme: 1.1 milyon Euro
Güncel kur ile: 7.5 milyon TL
Sabit kur ile: 5.7 milyon TL
Tolgay Arslan
Sözleşme: 1.5 milyon Euro
Güncel kur ile: 10.3 milyon TL
Sabit kur ile: 7.8 milyon TL
Oğuzhan Özyakup
Sözleşme: 2.3 milyon Euro
Güncel kur ile: 15.8 milyon TL
Sabit kur ile: 11.9 milyon TL
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GALATASARAY
Selçuk İnan
Sözleşme: 2.9 milyon Euro
Güncel kur ile: 20 milyon TL
Sabit kur ile: 15 milyon TL
Serdar Aziz
Sözleşme: 2 milyon Euro
Güncel kur ile: 13.8 milyon TL
Sabit kur ile: 10.4 milyon TL
Eren Derdiyok
Sözleşme: 2.15 milyon Euro
Güncel kur ile: 14.8 milyon TL
Sabit kur ile: 11 milyon TL
Sinan Gümüş
Sözleşme: 1.3 milyon Euro
Güncel kur ile: 8.9 milyon TL
Sabit kur ile: 6.7 milyon TL
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FENERBAHÇE
Mehmet Topal
Sözleşme: 2.5 milyon Euro
Güncel kur ile: 17.2 milyon TL
Sabit kur ile: 13 milyon TL
Alper Potuk
Sözleşme: 2.2 milyon Euro
Güncel kur: 15 milyon TL
Sabit kur ile: 11.4 milyon TL
Mehmet Ekici
Sözleşme: 1.6 milyon Euro
Güncel kur ile: 11 milyon TL
Sabit kur ile: 8.3 milyon TL
Şener Özbayraklı
Sözleşme: 1 milyon Euro
Güncel kur ile: 6.9 milyon TL
Sabit kur ile: 5.2 milyon TL
Hasan Ali Kaldırım
Sözleşme: 1.8 milyon Euro
Güncel kur ile: 12.4 milyon TL
Sabit kur ile: 9.3 milyon TL
Ozan Tufan
Sözleşme: 1.5 milyon Euro
Güncel kur ile: 10.3 milyon TL
Sabit kur ile: 7.8 milyon TL
Salih Uçan
Sözleşme: 600 bin Euro
Güncel kur ile: 4.8 milyon TL
Sabit kur ile: 3 milyon TL
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TRABZONSPOR
Burak Yılmaz
Sözleşme: 3.5 milyon Euro
Güncel kur ile: 24 milyon TL
Sabit kur ile: 18 milyon TL
Onur Kıvrak
Sözleşme: 2.25 milyon Euro
Güncel kur ile: 15.5 milyon TL
Sabit kur ile: 11.7 milyon TL
Olcay Şahan
Sözleşme: 1.7 milyon Euro
Güncel kur ile: 11.7 milyon TL
Sabit kur ile: 8.8 milyon TL