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Tribünde olay çıkaran taraftarlar için yasal işlem başlatıldı
Ziraat Türkiye Kupası

Tribünde olay çıkaran taraftarlar için yasal işlem başlatıldı

Tire 1922 ile Turgutluspor arasında yapılan Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur maçında çıkan olaylar nedeniyle, 12 Turgutluspor tarafı hakkında yasal işlem başlatıldığı duyuruldu.

28 Eylül 2018 20:56

Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda yapılan Tire 1922-Turgutluspor maçında çıkan olaylar nedeniyle, 12 Turgutluspor tarafı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tire Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda 12 Eylül’de oynana Tire 1922-Turgutluspor maçında çıkan tribün olaylar sonrası, yeni yapılan ve 65 milyon liraya mal olan Tire Tayfur Çiçek Stadı’nda hasar oluştuğu belirtildi.

Hasarın, Turgutluspor taraftarlarının bulunduğu tribündeki koltukların sökülmesinden kaynaklandığı belirtilirken, yaşanan olaylar sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğünce kamera görüntülerinin de incelendiği ve yapılan araştırma sonucu 12 şüphelinin tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, Turgutluspor taraftarı bu 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. 26 Eylül 2018 Ziraat Türkiye Kupası | Kupanın 3. turunda 27 maç oynandı Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı oynanan 27 maçla devam etti. İşte toplu sonuçlar ve tur atlayan takımlar. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:56 | 28 Eylül 2018
tire 1922 turgutluspor Ziraat Türkiye Kupası
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