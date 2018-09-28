SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar sorusuna yanıt: O bir ajan
TFF kasırga nedeniyle amatör maçları iptal etti!
Alt Ligler

TFF kasırga nedeniyle amatör maçları iptal etti!

Hafta sonu İzmir’e ulaşması beklenen tropikal fırtına nedeniyle İzmir’de 29 ve 30 Eylül’de oynanacak tüm amatör futbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.

28 Eylül 2018 15:54

Hafta sonu Türkiye'nin batı kıyılarına ulaşması beklenen tropikal fırtına İzmir'de futbol maçlarını iptal ettirdi. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, 2930 Eylül tarihlerinde İzmir'de oynanması planlanan tüm amatör futbol müsabakalarının Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan raporlar doğrultusunda, aşırı olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Ertelemenin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bilgisi dahilinde yapıldığı aktarılırken, ertelenen müsabakalarda 28 Eylül 2018 tarihinden sonra tescili yapılmış olan oyuncular, yöneticiler ve teknik adamların yer alamayacağı belirtildi.

Son güncelleme 16:27 | 28 Eylül 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Bugün - 20:00
-
BB Erzurumspor
Alanyaspor
Yarın - 16:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor