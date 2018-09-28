Galatasaray Erzurumspor maçında kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, sahasında oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını 1-0 kazandı. Ancak Galatasaray camiası, galibiyet sevincini tribünlerden gelen acı bir haber nedeniyle yaşayamadı. Karşılaşmada kalp krizi geçiren bir taraftarın hayatını kaybettiği öğrenildi. Maç esnasında kalp krizi geçiren Burhan Kütüklüoğlu isimli taraftar, hayata gözlerini yumdu.

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Galatasaray Kulübü, Burhan Kütüklüoğlu’nun ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Galatasaray’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyururuz.

Merhum Burhan Kütüklüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunarız.”