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Galatasaray Erzurumspor maçında kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
Galatasaray

Galatasaray Erzurumspor maçında kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sahasında oynadığı maçta bir taraftar kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan taraftar, hayatını kaybetti.

28 Eylül 2018 23:16

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, sahasında oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını 1-0 kazandı. Ancak Galatasaray camiası, galibiyet sevincini tribünlerden gelen acı bir haber nedeniyle yaşayamadı. Karşılaşmada kalp krizi geçiren bir taraftarın hayatını kaybettiği öğrenildi. Maç esnasında kalp krizi geçiren Burhan Kütüklüoğlu isimli taraftar, hayata gözlerini yumdu.

28 Eylül 2018 Şampiyonlar Ligi`ndeki Porto maçı öncesi Galatasaray`da Emre Akbaba şoku! Galatasaray'ın Porto ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç öncesi Emre Akbaba'nın sakatlığı endişe yarattı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Emre Akbaba, karşılaşmaya devam edemedi. İlgili Haberi Oku

Galatasaray Kulübü, Burhan Kütüklüoğlu’nun ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Galatasaray’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyururuz.

Merhum Burhan Kütüklüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunarız.”

Son güncelleme 23:55 | 28 Eylül 2018
Burhan Kütüklüoğlu Erzurumspor galatasaray kalp krizi
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