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Slaven Bilic’in yeni takımı belli oldu!
Dünyadan Futbol

Slaven Bilic’in yeni takımı belli oldu!

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ı çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad'ın başına geçti.

28 Eylül 2018 00:22

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü, son olarak West Ham United’ı çalıştıran Slaven Bilic’in yeni takımı açıklandı.

Suudi Arabistan ekibi Al İttihad, teknik direktörlük görevine Slaven Bilic’i getirdiklerini açıkladı. Daha önce Hajduk Split, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş ve West Ham’da görev almış olan Hırvat teknik adam, kariyerindeki 6. takımına imza attı.

Al İttihad, Bilic öncesinde Claudio Ranieri, Matias Almeyda ve Camacho ile görüşmelerde buöunmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Son güncelleme 00:22 | 28 Eylül 2018
bilic
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