Şenol Güneş’ten sol bek krizine Vida’lı çözüm!

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / ‘Kara Kartal’, Kayserispor sınavında sol bek kriziyle karşı karşıya. Bu durum, tüm savunmasının kurgusunu etkileyecek cinsten.

Adriano'nun sakatlığı sürüyor. Brezilyalı'nın Malmö maçını da kaçırması bekleniyor. Caner Erkin ise Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görmüştü.

Bu bölgede kimin oynayacağını belirlemeye çalışan Güneş, Domagoj Vida üzerinde duruyor. Vida, Dinamo Kiev forması giydiği dönemde 3 senede 16 kez bu bölgede oynadı.

Sol beke aşina olan Hırvat stoperin yine sol çizgide olması olası. Diğer bir alternatif 17 yaşındaki genç sol bek Rıdvan Yılmaz. Rıdvan, Altınordu ile oynanan hazırlık maçında süre almıştı.

Vida'nın stoperde oynaması halinde Enzo Roco, stoperde Pepe'nin partneri olacak.

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