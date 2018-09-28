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Şenol Güneş’in ağabeyinden flaş açıklama: ‘Sezon sonunda ayrılır’
Beşiktaş

Şenol Güneş’in ağabeyinden flaş açıklama: ‘Sezon sonunda ayrılır’

Karadeniz Gazetesi'ne konuşan Şenol Güneş'in ağabeyi Zekeriya Güneş, Beşiktaş'ın teknik direktörü hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

28 Eylül 2018 11:30

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in ağabeyi Zekeriya Güneş, tecrübeli çalıştırıcının geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Karadeniz Gazetesi’ne konuşan Güneş, “Sezon sonuna kadar Beşiktaş’ta kalır. Seyirci tutuyor. Ama sezon sonunda ayrılır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu Zekeriya Güneş, “Milli Takım’da aşırı istek olursa çalışabilir. Trabzonspor’a döneceğini sanmıyorum. Şahsi görüşüm de dönmemesi yönünde” yorumunda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş daha önce yaptığı açıklamada siyah beyazlılardan ayrıldıktan sonra başka bir kulüpte görev almayacağını ifade etmişti.

“Fatih Terim mi daha iyi Şenol Güneş mi?” sorusuna yanıt veren Zekeriya Güneş, “Fatih Terim kendini iyi pazarlıyor. Bizim Şenol o işleri bilmez. İşte size en son yaşananlar. Fatih Terim’in doğum gününe gazeteler tam sayfa y er ayıyırken, Şenol dünyanın en iyi teknik direktörleriyle bir araya geldi. Kibrit kutusu kadar yer verildi. Fatih Terim PR’cı. Şenol halkçı. Fatih Terim devletten devletten çalışmadan para aldı. Şenol Güneş çalıştığı halde parasını alamadı” dedi.

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Son güncelleme 11:31 | 28 Eylül 2018
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