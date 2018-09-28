Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto maçı öncesi Galatasaray’da Emre Akbaba şoku!

Galatasaray’da Emre Akbaba, sol ayağından sakatlanarak oyundan çıktı. Müsabakanın 29. dakikada şut çekmek için ayağını salladığı sırada Moussa Kone ile çarpışan Emre Akbaba, tedavisinin ardından oyuna devam etti. Emre Akbaba, 33. dakikada kendisini yere bırakarak kenara geldi. Tedavisinin ardından yeniden sahaya dönen ve kendisini deneyen Emre Akbaba, ağrılarının devam etmesi nedeniyle oyundan alındı. Emre Akbaba’nın yerine 38. dakikada Fernando Reges girdi.

Galatasaray Erzurumspor maçında tartışmalı karar Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçın 41. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Galatasaray'ın geliştirdiği atakta Rodirigues ceza sahası içinde yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından oyun devam ederken, karar tartışmalara neden oldu. Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın devre arasında pozisyonu yorumladı. İlgili Haberi Oku

Emre Akbaba’nın son durumu, yarın çekilecek MR’dan sonra belli olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Akbaba’nın sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada “Emre Akbaba’nın durumu yarın sabah belli olacak. Yarın MR çektirip bakacaklar. Biz de hasar tespitimizi yapıyoruz” dedi.

Emre Akbaba’nın sakatlığı ile ilgili bir diğer açıklama da Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’tan geldi. Emre Akbaba sakatlanınca maçı bırakıp soyunma odasına koştuğunu belirten Abdurrahim Albayrak “Doktorlarıyla konuştum. Darbe almış ama ciddi bir şeyi yok. İnşallah Porto maçına yetişecek. Kendisi sakatlanıp çıktığı için çok üzüldü. İyi ki de hoca çıkarmış. Üzerine gitse, belki daha kötü olabilirdi. Allah her kulübe böyle oyuncular nasip etsin. Hep sahada kalıp görev almak istiyor” ifadelerini kullandı.