Rıdvan Dilmen Rodrigues’in pozisyonunu yorumladı Murat Kosova’yı korku sardı

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmanın 41. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Rodrigues’in ceza sahası içinde yerde kaldığı an, penaltı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Hem hakem Alper Ulusoy’un hem de VAR hakemlerinin devam kararı verdiği pozisyonu NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın penaltısının verilmediğini söyledi. Daha sonra pozisyonu Murat Kosova ile birlikte canlandıran Rıdvan Dilmen, ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Pozisyonun canlandırmasında Rıdvan Dilmen ile Murat Kosova arasındaki diyalog, gülüşmelere neden oldu.

Galatasaray Erzurumspor maçında tartışmalı karar Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçın 41. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Galatasaray'ın geliştirdiği atakta Rodirigues ceza sahası içinde yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından oyun devam ederken, karar tartışmalara neden oldu. Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın devre arasında pozisyonu yorumladı. İlgili Haberi Oku

Rıdvan Dilmen pozisyonu Murat Kosova’nın ceketini çekerek seyircilere gösterdi. Murat Kosova, arkadan ceketini çeken Rıdvan Dilmen’e “Hocam aman ceket yırtılmasın” dedi. Bunun üzerine Rıdvan Dilmen “Dur 15 senedir aynı ceketi giyiyorsun zaten… Yırtılsın boşver… Ben pozisyonu anlatıyorum” cevabını verdi. İkili bu diyalog sonrası gülümsemekten kendilerini alamadılar.

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Penaltı çalınmayan pozisyonunu da yorumlayan Rıdvan Dilmen, hakemin hatalı karar verdiğini söyledi. Rıdvan Dilmen, pozisyon ile ilgili şu yorumu yaptı:

“Garry Rodrigues’in penaltısında penaltıyı vereceksin ve bir de sarı kart göstereceksin. Allah aşkına, bir de VAR’a baktın… Sen bakıyorsun iki göz, VAR bakıyor dört göz. Bu pozisyon tartışılmaz. Oyuncu rakibini çekmeyecek. VAR niye var? Hakem bunu görmeyebilir diye var. VAR’ı uygulayacaksınız. Eğer bu pozisyon sizin standartlarınıza göre penaltı değilse, iyi hakem değilsiniz. Tartışmasız penaltı… Hakem çok büyük bir hata yaptı.”