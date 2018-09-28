Phillip Cocu’dan öğrencilerine koşu mesafesi uyarısı

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ SKOR / Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, öğrencilerine başarının formülünü verdi. Analiz ekibiyle birlikte yaptığı değerlendirmeleri anlatan Cocu, özellikle koşu mesafesinin önemine vurgu yaptı.

Hollandalı çalıştırıcı, Avrupa'nın önemli ekiplerinin hedefi olan maç başına ortalama 120 km.'lik koşu mesafesine ulaşmaları gerektiğini vurguladı.

Bu yönde çalışmalar yaptıran Cocu, ayrıca topla oynama oranının da düşük olduğunu belirtiyor ve topun daha fazla kendilerinde kalmasını istiyor.

Son derbide Beşiktaş, topla oynamada yüzde 55'e yüzde 45 üstündü.

KOCAMAN'IN İZİNDE!

Cocu’nun selefi Aykut Kocaman da teknik adamlığı döneminde koşu mesafelerinin önemine sık sık vurgu yapıyordu.

Kocaman da her futbolcunun en az 11-12 kilometre koşmasını istiyor, ve 120 km hedefini sık sık dile getiriyordu. Bu durum Aykut hocanın o dönem sıklıkla eleştirilmesine neden olmuştu.

Şimdi Phillip Cocu da oyuncularından aynı talepte bulunuyor.

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