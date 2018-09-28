Paul Pogba elmas küpesini kaybetti! Kulüp çalışanları seferber oldu…

SKOR DIŞ HABERLER / Manchester United’ın yıldız futbolcusu Paul Pogba, teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı tartışmanın ardından antrenman sahasında elmas küpesini kaybetti.

İngiliz ekibinde sıkıntılı günler geçiren ve davranışları yüzünden ikinci kaptanlığı elinden alınan 25 yaşındaki Fransız orta saha, son antrenmanda hocası Jose Mourinho’nun hışmına uğradı.

Portekizli çalıştırıcının tepkisinden sonra şaşkına dönen yıldız futbolcunun elmas küpesini antrenman sahasında kaybettiği öğrenildi.

Bir kulüp görevlisi yaptığı açıklamada, “Herkesin bildiği gibi Paul iyi zamanlar geçirmiyor. Kaptanlığı alındı, hocası ile arası kötü ve bir sonraki maçta taraftarların ne tepki vereceğini bilemiyor. Her şeyin üstüne binlerce pound tutarındaki elmas küpesini kaybetti. Onun için cehennem gibi bir hafta” şeklinde konuştu.

Carrington’daki antrenman sahasında kaybolan küpe için yaklaşık 25 görevlinin çalıştığı belirtilirken küpenin bulunması halinde Pogba’nın iyi bir para ödülü vereceği ifade edildi.

Daha önce Manchester City’de forma giyen Mario Balotelli de, Kolo Toure ile girdiği bir ikili mücadele sonrasında 10 bin pound değerindeki küpelerini kaybetmişti.

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