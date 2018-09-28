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MAÇ ÖZETİ: Galatasaray Erzurumspor özet! GS Erzurumspor maç sonucu: 1-0!
Galatasaray

MAÇ ÖZETİ: Galatasaray Erzurumspor özet! GS Erzurumspor maç sonucu: 1-0!

Galatasaray Erzurumspor özeti! Galatasaray Erzurumspor Maicon'un attığı gol ile 1-0 yendi. Maç boyunca birçok ataktan yararlanamayınca Galatasaray Erzurum maçını izleyen taraftarlar hop oturup hop kalktı. Karşılaşmayı kaçıran futbol severler için haberimizin içerisi maç özeti yer alıyor. İşte, Galatasaray Erzurumspor özeti ve golleri...

28 Eylül 2018 21:58

Süper Ligi’in 7. haftasında Galatasaray Erzurumspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren maçında ikinci yarısında Galatasaray ataklarını sıklaştırdı ve 74. dakikasında Maicon’un attığı gol ile rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Geri kalan son çeyrekte iki takım da başka gol atamayın 1-0’lık skorla hanesine 3 puanı yazdıran taraf Galatasaray oldu. Galatasaray Erzurum özeti izlemek isteyen taraftarlar aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilir. İşte, Galatasaray Erzurumspor özet görüntüleri…

GALATASARAY ERZURUMSPOR ÖZET İZLE

GALATASARAY ERZURUMSPOR İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ömer, Donk, Ndiaye, Emre, Feghouli, Rodrigues, Eren

Erzurumspor: Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Leo, Scuk, Kone, Emrah, İbrahim, Sunu, Munsy

Son güncelleme 21:58 | 28 Eylül 2018
Galatasaray Erzurumspor özet golleri izle maç özeti
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