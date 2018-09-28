MAÇ ÖZETİ: Galatasaray Erzurumspor özet! GS Erzurumspor maç sonucu: 1-0!

Süper Ligi’in 7. haftasında Galatasaray Erzurumspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren maçında ikinci yarısında Galatasaray ataklarını sıklaştırdı ve 74. dakikasında Maicon’un attığı gol ile rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Geri kalan son çeyrekte iki takım da başka gol atamayın 1-0’lık skorla hanesine 3 puanı yazdıran taraf Galatasaray oldu. Galatasaray Erzurum özeti izlemek isteyen taraftarlar aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilir. İşte, Galatasaray Erzurumspor özet görüntüleri…

GALATASARAY ERZURUMSPOR ÖZET İZLE

GALATASARAY ERZURUMSPOR İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ömer, Donk, Ndiaye, Emre, Feghouli, Rodrigues, Eren

Erzurumspor: Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Leo, Scuk, Kone, Emrah, İbrahim, Sunu, Munsy