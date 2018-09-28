Leicester City’nin hocasından Çağlar Söyüncü açıklaması: ‘İngilizce’yi öğrenemedi’

SKOR DIŞ HABERLER / Leicester City Teknik Direktörü Claude Puel, Çağlar Söyüncü’nün ilk 11’de forma şansı bulamaması konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yerel basına konuşan tecrübeli teknik adam, 22 yaşındaki milli futbolcunun saha içinde iletişim sorunu yaşadığını dile getirdi.

Çağlar Söyüncü’nün İngilizce konuşmakta zorlandığını söyleyen Puel, “Çağlar’ın iletişim konusunda problemleri var. Hala İngilizce’yi tam olarak öğrenebilmiş değil. Doğru cümleleri ve kelimeleri seçmeye başladığı zaman ona süre vereceğim” dedi.

Başarılı futbolcunun elinden geleni yaptığına değinen Puel, “Forma giymek için gayet hazır. Wes Morgan, Harry Maguire ve Jonny Evans gibi tecrübeli isimlerden öğreneceği şeyler de var. İngilizcesini hallettiği takdirde takımda yer edinen bir futbolcu olacak. Kulüp onun İngilizce’sini geliştirmesi için elinden geleni yapıyor” ifadelerini kullandı.

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