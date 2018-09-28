Kayserispor’da Beşiktaş maçı öncesi Deniz Türüç şoku

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Beşiktaş maçı öncesi takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bedir, ”Solbek mevkiinde Sakıp Aytaç ile Oguzhan Berber, stoper Oleksandır Kucher sakat, orta saha oyuncumuz Şamil Cinaz ise cezalıydı. Bunlara bir de Beşiktaş maçı için yapılan son antrenmanda Deniz Türüç ile Hasan Hüseyin eklendi. Şu anda İstanbul’a hareket eden kafilemizde 6 eksiğimiz var. Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum. Kayserispor her maça puan veya puanlar için çıkar. Yarınki maçta da böyle olacak. 2 haftadır puan alamıyoruz. Oyuncularımız bunu telafi edecek bir sonuçla Kayseri’ye dönecek” dedi.