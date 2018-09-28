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Kayserispor’da Beşiktaş maçı öncesi Deniz Türüç şoku
Kayserispor

Kayserispor’da Beşiktaş maçı öncesi Deniz Türüç şoku

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Kayserispor kadrosunda biri cezalı 5'i sakat toplam 6 eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın son antrenmanında Deniz Türüç ile Hasan Hüseyin de sakatlandı.

28 Eylül 2018 12:21

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Beşiktaş maçı öncesi takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bedir, ”Solbek mevkiinde Sakıp Aytaç ile Oguzhan Berber, stoper Oleksandır Kucher sakat, orta saha oyuncumuz Şamil Cinaz ise  cezalıydı. Bunlara bir de Beşiktaş maçı için yapılan son antrenmanda Deniz Türüç ile Hasan Hüseyin eklendi. Şu anda İstanbul’a hareket eden kafilemizde 6 eksiğimiz var. Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum. Kayserispor her maça puan veya puanlar için çıkar. Yarınki maçta da böyle olacak. 2 haftadır puan alamıyoruz. Oyuncularımız bunu telafi edecek bir sonuçla Kayseri’ye dönecek” dedi.

Son güncelleme 12:21 | 28 Eylül 2018
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