Joachim Löw orada, Mircea Lucescu nerede?

Bizim için kötü biten İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan EURO 2024 ev sahipliği organizasyonunda bir isim eksikti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başını çektiği Türk heyeti ve Almanlar tam kadro yerindeydi. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de salondaydı ve tanıtıma bilfiil destek verdi.

Ancak A Milli Takımımızın hocası Mircea Lucescu organizasyonda yoktu. Luce, tanıtım filminde olsa da Nyon'a gelmemişti.

‘PES ETMEYİN YİNE DENEYİN'

Oylamanın galip tarafı olan Löw, CNN Türk'e şu ifadeleri kullandı: “Filminizden inanılmaz etkilendim. Müthiş bir film hazırlamışsınız. Şimdi biz çok seviniyoruz. Bu, bizim için müthiş bir görev olacak. Türkiye'yi de tebrik ederim, inanılmaz bir efor gösterdi. Türkiye futbola âşık bir ülke. EURO 2024'te Almanya'da yaşanan Türklerle bir olacağız. Pes etmemeli ve yine denemelisiniz.”

TFF YIKILDI, SESSİZ KALDI

UEFA’daki organizasyona katılan Türkiye Futbol Federasyonu heyeti, zarftan Almanya isminin çıkmasıyla yıkıldı. Yüzlerin asıldığı ve başların öne eğildiği gözlendi. Bu sırada sevinen Alman heyetinden bazı isimlerin Türklerin bulunduğu yere doğru bakış attığı görüldü. Başkan Yıldırım Demirören ve diğer üyeler ise yöneltilen sorulara yanıt vermeyip salonu terk etti.

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