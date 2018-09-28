Hapimag Maratonu için geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyük yüzme yarışı olan 9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası bu sene Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da 2 bin sporcuyu ağırlıyor. 27 Eylül'de başlayan şampiyona 30 Eylül'de sona erecek.

Şampiyona heyecanı, 29 Eylül'de Hapimag Sea Garden Resort Bodrum sponsorluğunda düzenlenecek 10 kilometrelik Hapimag Maratonu ile tavan yapacak. Maraton'da Güney Afrikalı yüzücü ve yan flüt virtüözü Carina Bruwer de yarışacak.

Ege Bölgesi'nin kapasite olarak en büyük turizm tesislerinden biri olan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, konuklarına yaşattığı unutulmaz tatil deneyiminin yanı sıra spora ve sporcuya verdiği destek ile de adından söz ettiriyor. Yalıçiftlik'te, 191 dönüm arazi üzerine kurulu olan tesis bu vizyonu ile 9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Denize, doğaya ve yüzme sporuna bağlı her yaştan insanın katılabildiği şampiyona 30 Eylül tarihine kadar Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'un masmavi koylarında devam ediyor.

10 kilometrelik Hapimag Maratonu

En önemli ayağı 10 kilometrelik Hapimag Maratonu olan şampiyona, yalnızca Türkiye'de değil, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında da en kapsamlı yüzme yarışması olarak dikkat çekiyor. Şimdiye kadar 40 ülkeden 12 binin üzerinde sporcunun katıldığı Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası bu sene de 2 bin sporcuyu bir araya getirdi. Bu sporcular arasında 10 kilometrelik Hapimag Maratonu'nda yarışacak olan Güney Afrikalı yüzücü ve yan flüt virtüözü Carina Bruwer de yer alıyor.

Su sporlarının merkezi

Şampiyonaya ev sahipliği yapacak Hapimag Resort Sea Garden Bodrum'un su sporları merkezi, olimpik ölçü ve yaklaşımıyla ulusal ve uluslararası çapta yarışmaların düzenlendiği yegâne otel olarak dikkat çekiyor. IWWF (International Waterski & Wakeboard Federation) onaylı “Homologated Mono Ski Slalom Parkuru”nu profesyonellerin hizmetine hazır tutan Sea Garden Bodrum, uzman eğitmenleri ile dalış, su kayağı ve yelken derslerinin yanı sıra katamaran dersleri ile misafirlere unutulmaz deneyimler yaşatılıyor.