Galatasaray’da ilklerin maçı

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezon ilk kez bir Süper Lig müsabakasına 11’de başladı. Sezon başında Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçının ilk 11’inde yer alan Feghouli, sonrasındaki 6 lig karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer bulamadı. Feghouli, bu sezon ligde MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Akhisarspor müsabakalarında sonradan oyuna girerek toplamda 26 dakika sahada kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`den Lennart Thy'e plaket FIFA tarafından Fair Play Ödülü'ne layık görülen BB Erzurumspor'un Alman futbolcusu Lennart Thy'e Galatasaray plaket verdi. Plaketi Teknik Direktör Fatih Terim takdim etti. İlgili Haberi Oku

Ömer Bayram ilk kez

Galatasaray’ın yeni transferi Ömer Bayram, ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Sarı-kırmızılı kulübün, yaz transfer döneminin son gününde Akhisarspor’dan kadrosuna kattığı Ömer Bayram, Erzurum temsilcisine karşı ilk 11’de görev aldı. Ömer Bayram, bu sezon ligde Akhisarspor formasıyla 3 maçta forma giyerken, Galatasaray’da ilk kez bir resmi müsabakaya çıktı.