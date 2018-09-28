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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Lennart Thy’e plaket
Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Lennart Thy’e plaket

FIFA tarafından Fair Play Ödülü’ne layık görülen BB Erzurumspor’un Alman futbolcusu Lennart Thy’e Galatasaray plaket verdi. Plaketi Teknik Direktör Fatih Terim takdim etti.

28 Eylül 2018 20:05

BB Erzurumspor'un Alman futbolcusu Lennart Thy'e geçtiğimiz mart ayında o dönem oynadığı Hollanda takımı VVV Venlo’nun PSV Eindhoven ile karşılaşacağı gün ABD’deki bir hastaya kök hücre bağışında bulunarak hayat vermiş, bu yüzden bir süre takımının antrenmanlarına katılamamıştı. Thy, bu hareketinden dolayı FIFA tarafından Fair Play Ödülü'ne layık görülmüştü.

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Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-BB Erzurumspor maçı öncesinde de sarı-kırmızılı kulüp, Thy'ye bu davranışından dolayı plaket takdim etti. Plaketi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim verdi.

Son güncelleme 20:05 | 28 Eylül 2018
fatih terim galatasaray Lennart Thy
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