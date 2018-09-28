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Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Porto maçı saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Porto maçı saat kaçta?

Galatasaray Porto Şampiyonlar Ligi maçı için hazırlanıyor. Taraftarlar heyecanla beklediği karşılaşma için "Porto Galatasaray maçı ne zaman?" aramaları yapmaya başladı. İlk maçta sahadan üç puanla ayrılan GS bu kez Porto karşısında da kazanabilecek mi? Peki, Galatasaray Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda?

28 Eylül 2018 21:20

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Portekiz temsilci Porto karşısında çıkıyor. İlk maçta Lokomotiv Moskova’yı 3-0 ile geçmeyi başaran Galatasaray daha zorlu bir rakip karşısına çıkıyor. Deplasmanda ilk maçına çıkacak olan Galatasaray zorlu rakip karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray Porto maçı ne zaman, saat kaçta?

PORTO GALATASARAY MAÇI HANGİ SAAT KAÇTA, KANALDA?

Porto Galatasaray maçı 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma BeinSports'de naklen yayınlayacak.

Son güncelleme 21:20 | 28 Eylül 2018
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