Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Porto maçı saat kaçta?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Portekiz temsilci Porto karşısında çıkıyor. İlk maçta Lokomotiv Moskova’yı 3-0 ile geçmeyi başaran Galatasaray daha zorlu bir rakip karşısına çıkıyor. Deplasmanda ilk maçına çıkacak olan Galatasaray zorlu rakip karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray Porto maçı ne zaman, saat kaçta?

PORTO GALATASARAY MAÇI HANGİ SAAT KAÇTA, KANALDA?

Porto Galatasaray maçı 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma BeinSports'de naklen yayınlayacak.