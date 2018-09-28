SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Yengesi Reza Zarrab’ın ağabeyini ihbar etti: Tüm mal varlıklarını yurtdışına kaçırdı
Galatasaray Erzurumspor maçında tartışmalı karar
Galatasaray

Galatasaray Erzurumspor maçında tartışmalı karar

Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçın 41. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Galatasaray'ın geliştirdiği atakta Rodirigues ceza sahası içinde yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından oyun devam ederken, karar tartışmalara neden oldu. Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın devre arasında pozisyonu yorumladı.

28 Eylül 2018 20:55

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta hakem Alper Ulusoy, tartışmalı bir karara imza attı. Karşılaşmanın 41. dakikasında ceza sahası içinde Rodrigues’in yerde kaldığı pozisyonda Galatasaray taraftarları penaltı bekledi. Alper Ulusoy ise devam kararı verdi. Daha sonra yapılan VAR incelemesinde de devam kararı çıktı.

28 Eylül 2018 Galatasaray`da ilklerin maçı Galatasaray'da Sofiane Feghouli, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de forma giydi Galatasaray'ın yeni transferi Ömer Bayram ise, ilk kez sarı-kırmızılı formayla resmi bir maça çıktı. İlgili Haberi Oku

Hem Alper Ulusoy’un hem de VAR hakemlerinin devam kararı tartışmalara neden oldu. Galatasaray taraftarları Rodrigues’in arkadan çekildiğini ve pozisyonun penaltı olması gerektiğini savundular.

Görüntü beIN Sports’tan alınmıştır

Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın devre arasında pozisyon ile ilgili NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında yaptığı yorumda “Tartışmasız penaltı” değerlendirmesinde bulundu.

Son güncelleme 21:38 | 28 Eylül 2018
Erzurumspor galatasaray Rodrigues
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Bugün - 20:00
1
-
0
BB Erzurumspor
Alanyaspor
Yarın - 16:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor