Galatasaray Erzurumspor maçında tartışmalı karar

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta hakem Alper Ulusoy, tartışmalı bir karara imza attı. Karşılaşmanın 41. dakikasında ceza sahası içinde Rodrigues’in yerde kaldığı pozisyonda Galatasaray taraftarları penaltı bekledi. Alper Ulusoy ise devam kararı verdi. Daha sonra yapılan VAR incelemesinde de devam kararı çıktı.

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Hem Alper Ulusoy’un hem de VAR hakemlerinin devam kararı tartışmalara neden oldu. Galatasaray taraftarları Rodrigues’in arkadan çekildiğini ve pozisyonun penaltı olması gerektiğini savundular.

Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın devre arasında pozisyon ile ilgili NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında yaptığı yorumda “Tartışmasız penaltı” değerlendirmesinde bulundu.