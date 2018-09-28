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Galatasaray Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS’de tek hedef 3 puan
Galatasaray

Galatasaray Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS’de tek hedef 3 puan

Süper Lig 7. hafta açılış maçında Galatasaray Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi öncesinde hanesinde 3 puanı yazdırmak isteyen GS Erzurum karşısında sürpriz yaşamak istemiyor. Peki, Galatasaray Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

28 Eylül 2018 15:54

Galatasaray Süper Lig 7. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Gelecek hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçı için sahaya çıkacak olan Galatasaray Erzurumspor’u yenerek moral bulmak istiyor. Erzurumspor’da ise teknik direktör Mehmet Altıparmak ile bu maç öncesi yollar ayrıldı. Erzurumspor’un da Süper Lig’de henüz galibiyeti bulunmuyor.

GALATASARAY ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray Erzurumspor maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ERZURUMSPOR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Ömer Bayram, Donk, Ndiaye, Yunus, Emre, Onyekuru, Eren

Erzurumspor: Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Schwechlen, Scuk, Kone, Emrah, İbrahim, Sunu, Munsy

Son güncelleme 17:31 | 28 Eylül 2018
Galatasaray Erzurumspor Hangi kanalda ne zaman saat kaçta
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