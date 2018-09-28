MAÇ SONUCU | Galatasaray 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta heyecanı Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u bir araya getiren karşılaşma ile başladı. Müsabakada ev sahibi ekip Galatasaray, 1-0 kazanarak 15 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturarak Şampiyonlar Ligi’nde Porto deplasmanı öncesinde moral depoladı

Fatih Terim’in Galatasaray’ın başındaki 300. maçı olan karşılaşmada Aslan’a galibiyeti getiren golü 74’te Maicon kaydetti. Gol öncesinde korneri kullanan isim olan Ömer Bayram, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçında asist kaydetmiş oldu. Konuk ekip Dadaşlar ise 2 puanla son sırada kaldı.

Galatasaray’da cezalı Younes Belhanda ve sakatlığı süren Selçuk İnan forma giyemedi. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıktan sonra Mehmet Özdilek’le görüşmelerini sürdüren Erzurumspor’da ise Egemen Korkmaz, Arsen Khubulov ve Sefa Akgün’ün sakatlıkları nedeniyle görev yapamadı. Erzurumspor’la resmi sözleşme imzalayacak olan Mehmet Özdilek yeni takımını tribünde takip etti.

GALATASARAY – BB ERZURUMSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 20.00

YAYIN: Bein Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ömer Bayram, Donk, Ndiaye, Rodrigues, Emre, Feghouli, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Acka, Schweclen, Sunu, Lokman, Auremir, İbrahim, Scuk, Munsy, Emrah Başsan, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Adem Çağlayan

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