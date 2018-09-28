Fatih Terim’den takıma Porto ayarı

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Galatasaray’ın bugünkü rakibi BB Erzurumspor ancak akıllarda Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto deplasmanı var.

Her ne kadar teknik patron Fatih Terim, rotasyon yapmadığını söylese de üst üste maç oynayan oyuncularını verimli kullanmak adına bugün önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Akhisar karşısında kullandığı futbolculardan memnun olmayan Terim, iki kanat bekini ve orta sahayı değiştirecek. Terim’in bugünkü sağ bekinin Linnes olması bekleniyor.

Son dönemin formsuz ismi Mariano kulübede olacak; bu oyuncunun Porto'da oynayıp oynamayacağı belli değil. Yük binen isimlerden olan Nagatomo da dinlendirilecek.

Ömer Bayram, Galatasaray formasını ilk kez giyecek. Belhanda'nın cezalı olduğu BB Erzurum maçında Donk-Ndiaye ikilisi oynayacak. Böylece düşüşteki Fernando da dinlenme fırsatı bulacak.

VAZGEÇİLMEZ EMRE

Takımın asıl can sıkan yönü hücum hattı. Fatih Terim, ofansif isimleri özellikle de Emre Akbaba'yı dönüşümlü kullanmayı istiyor ancak Belhanda'nın cezası, Sinan Gümüş'ün yetersizliği ve Feghouli'nin güven vermemesi buna engel oluyor. Terim, Onyekuru-Rodrigues- Eren Derdiyok üçlüsünü bozmayıp bu hattı, Emre ile destekleyecek. Öte yandan Ozan Kabak ilk 11'deki yerini koruyacak. Maicon'un yine yedek kalması yüksek ihtimal.

Galatasaray`dan deplasman taraftarına saygı sözü Galatasaray resmi internet sitesi aracılığıyla deplasman taraftarları için bir açıklama yayınladı. İlgili Haberi Oku