Fatih Terim: ‘Hafif kalp çarpıntılı bir zaman geçirdik!’

Spor Toto Süper Lig’de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u zorlandığı maçta 1-0 yenmeyi başardı ve çarşamba günü oynanacak Porto deplasmanı öncesinde moral depoladı. Müsabakanın ardından Fatih Terim, açıklamalarda bulunurken müsabakayı değerlendirdi ve sakatlanarak oyundan çıkan Emre Akbaba’nın durumu hakkında bilgi verdi. Fatih Terim 300. maçında galibiyet aldı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılılar ligde ile çıktığı 300. maçtan galibiyetle ayrıldı. Geride kalan 300 müsabakada Terim'in öğrencileri 197 galibiyet, 65 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı. İlgili Haberi Oku Terim oyunu değerlendirirken “İlk dakikada öne geçebilirdik. Frikik ve direkle başladık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Üçüncü bölgede daha çabuk ve isabetli paslarla birçok pozisyon bulduk. İlk golü bulsak maçın skoru farklı olacağı için ama maalesef son vuruşlarda başarılı olamadık. Bunu teknikle, beceriyle nasıl ifade edeceğiz bilmiyorum. 10 veya üstü önemli pozisyonumuz var. Hafif kalp çarpıntılı, hafif isyanlı bir zaman geçirdik. Bizim veya bizim gibi takımların en önemli kırılma noktası goldür” ifadelerini kullandı.

‘Emre’nin durumu yarın belli olacak’

“Bugün önemli olan 3 puan ama bunun yanında sabırla, düşünceyi bozmadan kabullenmemek, gol için devamlı atak halinde olmak” diyen deneyimli teknik adam Emre Akbaba’nın durumuyla ilgili olarak da, “Emre’nin durumu yarın sabah belli olacak. Yarın MR çektirip bakacaklar. Biz de hasar tespitimizi yapıyoruz. Ndiaye maalesef çok ihtiyacımız olan bir Porto maçında oynayamayacak. Onun yerine oynayacak oyuncumuz inşallah onu aratmayacaktır” şeklinde konuştu. MAÇ SONUCU | Galatasaray 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile başladı. Galatasaray, zorlandığı maçta konuğunu 1-0'lık skorla mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşti. İlgili Haberi Oku