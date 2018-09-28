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Fatih Terim 300. maçında galibiyet aldı
Galatasaray

Fatih Terim 300. maçında galibiyet aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılılar ligde ile çıktığı 300. maçtan galibiyetle ayrıldı. Geride kalan 300 müsabakada Terim’in öğrencileri 197 galibiyet, 65 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı.

28 Eylül 2018 22:23

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan BB Erzurumspor maçıyla takımının başında lig tarihindeki 300. karşılaşmasına çıktı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Terim de Galatasaray'ın başındaki ligdeki 300. maçında galibiyet almış oldu.

Galatasaray ile ligde yedi şampiyonluk alan deneyimli teknik adam, 300 müsabakada 197 kez rakiplerini mağlup ederken, 38 kez de mağlup oldu. 65 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. 28 Eylül 2018 Galatasaray`da ilklerin maçı Galatasaray'da Sofiane Feghouli, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de forma giydi Galatasaray'ın yeni transferi Ömer Bayram ise, ilk kez sarı-kırmızılı formayla resmi bir maça çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:23 | 28 Eylül 2018
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