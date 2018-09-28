Fatih Terim 300. maçında galibiyet aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan BB Erzurumspor maçıyla takımının başında lig tarihindeki 300. karşılaşmasına çıktı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Terim de Galatasaray'ın başındaki ligdeki 300. maçında galibiyet almış oldu.

Galatasaray ile ligde yedi şampiyonluk alan deneyimli teknik adam, 300 müsabakada 197 kez rakiplerini mağlup ederken, 38 kez de mağlup oldu. 65 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray`da ilklerin maçı Galatasaray'da Sofiane Feghouli, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de forma giydi Galatasaray'ın yeni transferi Ömer Bayram ise, ilk kez sarı-kırmızılı formayla resmi bir maça çıktı. İlgili Haberi Oku