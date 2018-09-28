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F.Bahçe’nin kapısından dönen Yerry Mina, sakatlıktan kurtulamıyor…
Dünyadan Futbol

F.Bahçe’nin kapısından dönen Yerry Mina, sakatlıktan kurtulamıyor…

İngiliz ekibi Everton'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kolombiyalı defans oyuncusu Yerry Mina, antrenmanda yine sakatlandı.

28 Eylül 2018 11:47

Sezon başında Fenerbahçe’nin gündemine gelen ancak 30 milyon Euro karşılığında Everton’a transfer olan Yerry Mina, yeni takımıyla henüz maça çıkamadı. 2018 Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen Kolombiyalı defans oyuncusu, sakatlığı nedeniyle İngiliz ekibinde beklentilere henüz yanıt veremedi.

EN AZ 3 HAFTA YOK

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre sakatlık sürecini atlatmakta olan yıldız futbolcu, bu kez de antrenmanda ayak tarak kemiğinden sakatlandı ve sahalara dönmesi en az 3 haftayı bulacak.

Son güncelleme 11:47 | 28 Eylül 2018
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